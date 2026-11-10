Operativo para evitar venta clandestina de pirotecnia
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RIOVERDE.- Realizarán operativo para detectar venta clandestina de pirotecnia.
Personal de la Guardia Civil del Estado trabajará en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Segam y Protección Civil, además de autoridades municipales en la temporada decembrina, que ya se acerca.
En esta próxima Noche Buena y fiesta de Fin de Año se realizarán diversos operativos en el estado potosino, para detectar establecimientos o viviendas donde se vende de manera clandestina la pirotecnia.
Lo que se busca es evitar riesgos por el manejo de pirotecnia menor, que pueden terminar en una tragedia por el mal manejo de productos hechos de pólvora.
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La finalidad es que las fiestas decembrinas se desarrollen con la mayor seguridad posible y prevenir accidentes que pongan en riesgo a las familias.
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