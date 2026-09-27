Albañil cae de una obra en construcción

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RIOVERDE.- Albañil sufrió accidente al caer de una altura de 7 metros de una obra que llevan a cabo, por lo que fue auxiliado por paramédicos debido a las lesiones que sufrió.

Paramédicos de Protección Civil Municipal recibieron una llamada de auxilio, de vecinos de la calle Jiménez, debido al accidente que había sufrido el albañil y que requería atención médica inmediata. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron al hombre que cayó de 7 metros de altura, quien resultó con lesión en el cráneo y las cervicales.

El lesionado fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones por la caída.