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Cierran dos parajes por las intensas lluvias

Afectados varios sitios de interés turístico

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Cierran dos parajes por las intensas lluvias
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      CIUDAD VALLES.- Dos parajes cerraron por las lluvias torrenciales que hubo durante la noche de jueves y madrugada de viernes.

      Las precipitaciones apenas reponen afluentes o cuerpos de agua afectados de la mayoría de los lugares de interés turístico de la región, sin embargo, en El Nacimiento de Tamuín y en El Sidral, de Ciudad Valles las crecientes obligaron a cerrar al público para evitar cualquier eventualidad y contingencia que pudiera ocasionar una tragedia.

      El reporte de Protección Civil Estatal y de la Secretaría de Turismo solamente tomó en cuenta estos lugares de entre los 40 que tienen registrados en la lista de parajes, por lo que se desconoce que pudo ocurrir con los otros parajes huastecos.

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