logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Iniciarán curso del ICAT en octubre

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Iniciarán curso del ICAT en octubre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Invitan a los cursos que ofrecerá el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que inician el 7 de octubre. 

      Matilde Noyola Correa director del ICAT dio a conocer que continúan con los cursos para que la población aprenda un oficio así pueda iniciar su propio negocio u obtener un trabajo mejor pagado, los cursos inician en el mes de octubre.  

      Se ofrecerá el de terapia de liberación emocional, preparación de velas energéticas, elaboración de pays y pizza. 

      Así como uñas de gel, barbería básica, primeros auxilios, marketing digital mediante el uso del IA y publicidad digital en redes sociales. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los requisitos son Curp, INE y cubrir una cuota de recuperación. 

      Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas del ICAT ubicadas en calle Insurgentes esquina con Boulevard, para solicitar mayores informes e inscribirse.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana
      Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana

      Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana

      SLP

      Jesús Vázquez

      Visitantes al Pueblo Mágico pasarán a pie o en carretones

      Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias
      Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias

      Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Sujeto herido en la cabeza en una riña
      Sujeto herido en la cabeza en una riña

      Sujeto herido en la cabeza en una riña

      SLP

      Carmen Hernández

      Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena
      Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena

      Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena

      SLP

      Carmen Hernández

      Brindará atención a niños de 0 a 3 años de edad