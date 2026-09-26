Iniciarán curso del ICAT en octubre

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RIOVERDE.- Invitan a los cursos que ofrecerá el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que inician el 7 de octubre.

Matilde Noyola Correa director del ICAT dio a conocer que continúan con los cursos para que la población aprenda un oficio así pueda iniciar su propio negocio u obtener un trabajo mejor pagado, los cursos inician en el mes de octubre.

Se ofrecerá el de terapia de liberación emocional, preparación de velas energéticas, elaboración de pays y pizza.

Así como uñas de gel, barbería básica, primeros auxilios, marketing digital mediante el uso del IA y publicidad digital en redes sociales.

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Los requisitos son Curp, INE y cubrir una cuota de recuperación.

Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas del ICAT ubicadas en calle Insurgentes esquina con Boulevard, para solicitar mayores informes e inscribirse.