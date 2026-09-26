Realizan Festival del Maíz Sembrando Vida en Valles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Sembrando Vida organizó un tianguis dedicado al día mundial del maíz en la plaza principal de Valles.

Guillermo Rivera Vázquez, coordinador territorial de Sembrando Vida en San Luis Potosí mencionó que las exposiciones son el escaparate del esfuerzo de los beneficiarios del programa del campo de Gobierno federal, en donde hay más de 14 mil beneficiarios, cada uno de ellos con el control de dos hectáreas y media de diferentes cultivos.

Los productos derivados del maíz fueron los que se estuvieron ofreciendo durante la media mañana y tarde de este viernes y habrá otros eventos en diferentes municipios, por el día del maíz.