logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan Festival del Maíz Sembrando Vida en Valles

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan Festival del Maíz Sembrando Vida en Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Sembrando Vida organizó un tianguis dedicado al día mundial del maíz en la plaza principal de Valles.

      Guillermo Rivera Vázquez, coordinador territorial de Sembrando Vida en San Luis Potosí mencionó que las exposiciones son el escaparate del esfuerzo de los beneficiarios del programa del campo de Gobierno federal, en donde hay más de 14 mil beneficiarios, cada uno de ellos con el control de dos hectáreas y media de diferentes cultivos.

      Los productos derivados del maíz fueron los que se estuvieron ofreciendo durante la media mañana y tarde de este viernes y habrá otros eventos en diferentes municipios, por el día del maíz.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana
      Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana

      Túnel Ogarrio será cerrado durante los fines de semana

      SLP

      Jesús Vázquez

      Visitantes al Pueblo Mágico pasarán a pie o en carretones

      Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias
      Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias

      Uniformes escolares, duro golpe para lospaterfamilias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Sujeto herido en la cabeza en una riña
      Sujeto herido en la cabeza en una riña

      Sujeto herido en la cabeza en una riña

      SLP

      Carmen Hernández

      Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena
      Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena

      Inauguran Centro de Educación Inicial Indígena

      SLP

      Carmen Hernández

      Brindará atención a niños de 0 a 3 años de edad