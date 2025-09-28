logo pulso
Estado

Alcaldes de la Zona Media rinden informe

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Alcaldes de la Zona Media rinden informe

RIOVERDE.- Alcaldes de municipios de la Zona Media rindieron su primer informe de gobierno donde dieron a conocer las acciones y obras realizadas durante doce meses de su administración.

El pasado viernes rindieron cuentas los alcaldes de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, Rodolfo Loredo Hernández de Ciudad Fernández y Luis Carlos Pereyra de San Ciro de Acosta. 

Ayer por la tarde el jefe de la comuna de Rayón, Baltazar Tello presentó su informe. 

Algunos de los presidentes municipales eligieron la plaza principal para rendir cuentas de su trabajo desarrollado ante la ciudadanía que confío en ellos. 

Por parte del municipio de Rioverde, la titular del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, señaló que se brindaron 2,100 terapias de autismo, se recolectaron 253 trenzas para pelucas oncológicas. 

Así mismo se brindaron 1,200 atenciones el Escuadrón AVE, la Unidad Básica de Rehabilitación 26 mil terapias y la entrega de 254 apoyos para personas con discapacidad.

