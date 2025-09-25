Alcaldes preparan informe de gobierno

logo pulso
Estado

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Alcaldes de la Zona Media alistan sus informes de gobierno que rendirán en esta semana, donde darán a conocer obras y acciones realizadas en el primer año de gobierno.  

Para el 26 de septiembre tienen programado rendir su informe los alcaldes de Ciudad Fernández, Rodolfo Loredo Hernández, a las 5 de la tarde en la plaza principal, Arnulfo Urbiola Román de Rioverde, a las 6:30 de la tarde, en Arteli donde dará a conocer las obras y acciones más destacadas en el primer año de gobierno de su administración municipal.

También Luis Carlos Pereyra Govea de San Ciro de Acosta, que será a las 6 de la tarde en el Andador Urbano. 

Para el 27 de septiembre a las 4 de la tarde, el jefe de la comuna Baltazar Tello Pérez, así mismo, para el 29 de septiembre rendirán informe la alcaldesa Ruth Castillo Montelongo, Juan Carlos Ramos alcalde de Santa Catarina rendirá su primer informe el 30 de septiembre a las 10 de la mañana en la plaza principal.

