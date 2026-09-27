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Alcaldes presentarán su Segundo Informe

Los eventos inician desde este lunes

Por Jesús Vázquez

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Alcaldes presentarán su Segundo Informe
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      Matehuala.- Alcaldes del Altiplano han dado a conocer la fecha para presentar su segundo informe de gobierno, han estado exhortando a la población para que acudan a estos eventos, para que estén enterados de todo lo que se ha hecho durante el 2026.

      Cinthia Segovia Colunga, alcaldesa de Cedral, dio a conocer que su informe de gobierno lo dará este lunes a las cuatro y media de la tarde, en la Presidencia Municipal, y durante esta sesión se dará a conocer a la ciudadanía el estado que guarda la administración municipal y los principales resultados que han alcanzado durante este segundo año de gobierno.

      El alcalde de Catorce, Javier Sandoval, informó que su informe será también será este lunes, en la Explanada de Estación Catorce, a las siete de la tarde, mientras que Juan Francisco Gómez Escamilla, alcalde de Villa de la Paz, declaró que su segundo informe será el martes, a las cinco de la tarde, en el Auditorio Municipal, espera contar con la presencia de la población.

      En Matehuala, Raúl Ortega presentará su informe el 30 de septiembre, a la una de la tarde, en el Teatro Manuel José Othón, se exhorta a la población en general a acudir a este magno evento. 

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