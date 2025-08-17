logo pulso
Alerta el DIF por falsa campaña

Defraudan a la población, además de dañar la imagen del organismo

Por Jesús Vázquez

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Alerta el DIF por falsa campaña

Matehuala.- Presidenta del DIF municipal Zoraira Hernández de los Reyes, informó a la ciudadanía que se deslinda el organismo de asistencia social de una publicación que circula en redes sociales y otros medios, relacionada con una supuesta campaña de venta de aparatos auditivos a bajo costo.

Dio a conocer que esta información es falsa y no corresponde a ninguna campaña organizada o avalada por el DIF, por lo que piden a la población no dejarse engañar con estas presuntas campañas, que cualquier duda que tengan sobre una campaña acudan de manera personal al DIF Municipal o se comuniquen a su línea telefónica, ya que las campañas que hace el DIF solo se publican en sus redes sociales.

Comentó que cualquier programa o campaña oficial será difundida únicamente a través de la página oficial del DIF Municipal de Matehuala. 

Por lo que exhorta a la población en general a no caer en este tipo de engaños que solo defraudan a la población y lo peor es que están dañando la imagen del DIF de Matehuala, para estafar a la población en general.

Refiere que ya son varias campañas fraudulentas que han estado haciendo a nombre del DIF Municipal, donde se han dado casos de personas que piden dinero o despensas a nombre del DIF, y que supuestamente es para apoyar a gente necesitada. 

