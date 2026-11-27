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CIUDAD VALLES.- Edgar Roberto Ríos Delgado, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre páginas fraudulentas de préstamo que han engañado a adultos mayores.

Dijo que al menos ha atendido a unas seis personas de la tercera edad que han caído en el engaño de páginas que prometen préstamos, sin embargo, usan arrobas personales en sus correos, en lugar de los institucionales.

Recomendó a los que busquen este tipo de servicios que cuando vean banners con promociones demasiado atractivas, que busquen o les ayuden a buscar las páginas oficiales de las empresas de préstamo y evitar caer en garlitos de esa naturaleza.