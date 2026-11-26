¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Este jueves, habrá campaña de lentes gratuitos para quienes sufren de vista cansada en la colonia La Florida.

Dentro del programa de Mesas de Paz que visita colonias de diferentes sectores de la ciudad, habrá una jornada de lentes gratuitos para personas que tienen vista cansada o que tienen más de 40 años de edad.

El evento será este jueves, 26 de noviembre, de las 10 de la mañana a las tres de la tarde, en el Centro Deportivo Recreativo de la colonia La Florida, en la avenida Los Pinos.

Este beneficio es abierto al público en general, tanto de la colonia ya mencionada como de otros sectores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí