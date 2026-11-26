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Matehuala.- Son ocho los aspirantes que se registraron como precandidatos a la Presidencia Municipal de Matehuala por el Partido Verde, todos son personajes muy conocidos de la política en la ciudad, se espera que pronto se dé a conocer quién será el abanderado de este partido.

Entre los aspirantes se encuentran Franco Coronado Guerra, actual delegado de la Sedesore en el Altiplano, Tomás Zavala, actual diputado local, Rodrigo Méndez, Ramón Sánchez, Fernanda González Yrizar, el expresidente de Matehuala, José Everardo Nava Gómez, la delegada del DIF Estatal en el Altiplano, Estela Vivanco, así como el actual regidor Everardo Nava Gómez.

Los aspirantes a la Presidencia Municipal se les ha denominado Guardianes Verdes, todos ellos son personajes conocidos en el ámbito político de la región.

Cada uno acudió a una mesa de registro para entregar su documentación y firmar, acompañados por sus grupos de apoyo.

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Cabe destacar que hasta el momento, el Partido Verde es el único instituto político que ha dado a conocer oficialmente el registro de sus aspirantes a la Presidencia Municipal.