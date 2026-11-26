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Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a controlar el incendio en una milpa ubicada al oriente de la ciudad, gracias a la rápida acción de los tragahumo, no hubo personas lesionadas y el siniestro pudo ser controlado.

De acuerdo con la información de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban un incendio en una milpa ubicada al oriente de la ciudad, colindante con las colonias Antorchistas y Papalotes, por lo que acudieron de inmediato para brindar auxilio y evitar daños mayores.

Al llegar al lugar, rápidamente comenzaron a controlar el fuego en la milpa, el cual estaba afectando un área muy amplia de terreno.

Con su habilidad empezaron a trabajar para sofocar el incendio con una motobomba y un camión cisterna, luego de minutos de lucha contra el fuego, lograron controlar las llamas y no se reportaron personas lesionadas.

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Por otra parte, los bomberos también acudieron a atender el reporte de un vehículo que se quedó varado en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y San Francisco, en la colonia República, donde rescataron a las personas que se encontraban en el automóvil, el vehículo quedó varado debido a fallas mecánicas provocadas por las recientes lluvias.