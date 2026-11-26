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Matehuala.- La ENESMAPO realizó un acto cívico en el patio de honor de la institución para conmemorar su 33 aniversario de fundación, institución de donde han egresado miles de estudiantes que ahora son unos profesionistas, en este acto estuvieron presentes autoridades municipales, autoridades educativas, así como directivos de la institución.

Durante el acto cívico se recordó que hace 33 años se fundó la ENESMAPO Matehuala como una institución para apoyar a los jóvenes egresados de bachillerato que deseaban estudiar para convertirse en maestros de primaria.

Desde entonces, cada año han tenido una buena respuesta de los jóvenes que ingresan a esta institución, así como de quienes egresan y se incorporan al magisterio, no solo en Matehuala, sino en otros municipios del estado.

En el marco del 33 aniversario de la institución se están llevando a cabo diversas actividades, como conferencias y pláticas dirigidas a los estudiantes.

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Para iniciar, se realizó una conferencia titulada "Antes de ser maestro, eres persona", impartida por el maestro Héctor Francisco Estrada Galicia, docente de la escuela hermana ENEM, así como por las psicólogas Rosalinda Rodríguez y María Virginia Estrada Salinas, quienes desarrollaron diversas actividades en las que los alumnos mostraron gran interés.

Por otra parte, dentro de las actividades del 33 aniversario de la ENESMAPO, también se contempla llevar a cabo la elección del rey y la reina de la institución, evento que ha tenido una buena respuesta por parte de los estudiantes que participarán en esta celebración.