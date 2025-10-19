Alertan a comerciantes, circulan billetes falsos

RIOVERDE.- Alertan a comerciantes para evitar ser defraudados, ya que se detectó que circulan billetes falsos con denominaciones de 200 y 500 pesos que vivales están aprovechando y timando a los vendedores, se les pide que los revisen para detectar su veracidad.

Los entrevistados dieron a conocer que en los últimos 15 días personas van y compran en diversos comercios establecidos de la ciudad y pagan con billetes de 500 y 200 pesos, pero que muchos de estos han resultado falsos.

Señalaron que en ocasiones se les aglomera la gente en la tienda y en las carnicerías, situación que aprovechan los vivales y entregan los billetes apócrifos, timando a los comerciantes. Es por ello que les recomiendan sobre todo a las amas de casa que estén al pendiente de los billetes de diversas valoraciones, para evitar que lleguen a recibir un billete, sobre todo de estos valores.