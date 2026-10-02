Alertan a población por intensas lluvias

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Matehuala.- La dirección de Protección Civil informa a la población que la presencia de lluvias continuará en las cuatro zonas de San Luis Potosí, refieren las autoridades estatales, será un fin de semana muy lluvioso.

Se recomienda a la población evitar transitar por calles, avenidas o zonas que presenten encharcamientos o inundaciones; no intentar cruzar corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo; conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos; mantenerse alejado de ríos, arroyos, canales y cuerpos de agua; revisar y limpiar coladeras, desagües y canaletas para facilitar el flujo del agua.

También se pide a la población retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento evitar salir si no es necesario durante los periodos de mayor precipitación; mantener a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables en lugares seguros y, en caso de emergencia, comunicarse con las autoridades correspondientes.

Se pide a la población extremar precauciones en las siguientes calles por aumento de corrientes de agua Bustamante, Xicoténcatl, Leona Vicario, toda la zona centro, Olivar, toda la colonia República y avenida Roble. Asimismo, recordamos que gran parte del agua que desciende proviene también del Cerro del Fraile y del Cerro Grande, por lo que solicitamos extremar precauciones ante las bajadas de agua en estas calles.

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Ante cualquier emergencia, piden comunicarse a Protección Civil a los números telefónicos 488 102 0428 y 488 881 6657, o a Bomberos al teléfono 488 882 1012. Hay que recordar que el clima es muy dinámico y puede cambiar. La información se comparte para conocimiento tanto de la zona urbana como de las comunidades que forman parte de Matehuala y sus alrededores.