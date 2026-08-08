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Alumnos del Cbtis harán servicio social en el DIF

Por Jesús Vázquez

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Alumnos del Cbtis harán servicio social en el DIF
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      Matehuala.- Con el objetivo de brindar a los estudiantes del Cbtis 151 las herramientas necesarias para desempeñar su servicio social de manera responsable y comprometida, se llevó a cabo una jornada de capacitación en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Matehuala.

      Durante la actividad, los alumnos conocieron aspectos relacionados con el reglamento interno, la organización y funcionamiento del SMDIF, así como los lineamientos que deberán cumplir durante su estancia en la institución, de esta manera los estudiantes convivan y apoyen a todas las personas que atienden en el DIF durante su servicio social.

      La capacitación estuvo a cargo de Ana María Ledezma, en coordinación con la jefa de Enfermería del Asilo de Ancianos "Padre José Navarro Sahagún", quienes destacaron la importancia de brindar una atención respetuosa, humana y responsable, especialmente al trabajar con adultos mayores.

      Asimismo, el área de Contraloría impartió una plática sobre el Código de Ética, donde se abordaron temas relacionados con el profesionalismo, responsabilidad, respeto y conducta ética durante el servicio social.

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      La jornada busca fortalecer la preparación de los futuros profesionales de la salud y generar conciencia sobre la importancia de ofrecer servicios de calidad y con sentido humano a los sectores que requieren atención y cuidados especiales.

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