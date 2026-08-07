Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz

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CERRITOS, SLP .- Familiares y amigos de Liz, una joven que murió en un accidente automovilístico ocurrido la semana pasada, bloquearon la carretera de cuota en Cerritos para exigir justicia y una investigación sin privilegios.

De acuerdo con la información disponible, cinco jóvenes viajaban en una camioneta cuando sufrieron el accidente. Liz perdió la vida y las otras cuatro personas resultaron lesionadas.

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Los manifestantes exigieron que se aplique la ley contra el presunto responsable, a quien señalaron como hijo de una diputada local. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre su situación jurídica ni confirmado las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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Al punto acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal. La circulación permanecía bloqueada, aunque los inconformes permitían el paso de ambulancias.

#SLP | Familiares de la joven fallecida en un accidente en Cerritos, demandan que se investigue al presunto responsable, a quien identifican como hijo de una diputada local.

La nota completa: ??https://t.co/G6QDIvsoUu pic.twitter.com/EoFEizd4up — Pulso Online (@pulso_mx) August 7, 2026

Un funcionario de la Fiscalía arribó al lugar para dialogar con los manifestantes, pero fue recibido entre abucheos. Algunos asistentes lo llamaron "corrupto" y lo acusaron de haber recibido dinero, señalamiento del que no presentaron pruebas durante la protesta.

Los familiares demandaron avances en la investigación y garantías de que la relación política atribuida al presunto responsable no influirá en el procedimiento.