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Alumnos del Tec, con beca Bienestar

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Alumnos del Tec, con beca Bienestar
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      CIUDAD VALLES.- Uno de cada cuatro estudiantes del Tecnológico Nacional de México recibió su medio de cobro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

      Esta mañana, José Osmar Rodríguez Rubio, coordinador de las Becas del Bienestar en San Luis Potosí encabezó la entrega de los medios de cobro (tarjetas) a 634 estudiantes que corresponden al 25 por ciento de toda la población estudiantil de la institución de nivel superior.

      Los jóvenes becarios recibirán cinco mil 800 pesos por bimestre, siempre y cuando sean estudiantes de modalidad escolarizada, no para los sabatinos o los que estudian a distancia.

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