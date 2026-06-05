Invitan a carrera Petros Run 5K

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Matehuala.- La carrera anual con causa Petros Run 5K, la cual se llevará a cabo el próximo domingo a las 8:00 de la mañana, será un evento a beneficio del área de rehabilitación del Hospital General de Matehuala, por lo que se exhorta a la población a participar en esta noble causa.

El costo de inscripción será de 150 pesos.

Los interesados pueden registrarse en Mex Sport, ubicado en Betancourt 305, en la zona centro, así como en Dermasol, localizado en Juárez 326-A Norte, también en el centro de la ciudad.

Habrá categorías libre varonil y femenil. La salida y la meta estarán ubicadas en el Andador de los Alpes, a espaldas de Aquabal. Esta será la tercera edición de la carrera Petros Run.

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La carrera Petros Run 5K es organizada por la familia de Petronilo Lara, en homenaje a su memoria. Don Petronilo, quien lamentablemente falleció en junio de 2023, fue un destacado corredor y motociclista matehualense que participó activamente en competencias deportivas sin importar su edad.

Para conmemorar su tercer aniversario luctuoso, su familia decidió realizar nuevamente esta carrera con causa.

En la primera edición, lo recaudado fue destinado a refugios de perros; en la segunda, los recursos fueron entregados al cuerpo de bomberos y en esta tercera edición, las donaciones serán para el servicio de rehabilitación del Hospital General de Matehuala.

Los organizadores exhortan a corredores principiantes y experimentados a sumarse a esta actividad, cuya finalidad es apoyar una causa social y promover el deporte.