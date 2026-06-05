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Plan de manejo de área natural protegida

Autoridades entregan formato para aprovechar el uso del suelo

Por Carmen Hernández

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Plan de manejo de área natural protegida
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      RIOVERDE.- En la comunidad de La Loma se llevó a cabo la entrega del Plan de manejo del área natural protegida, se buscará el aprovechamiento sustentable de 1,855 hectáreas de terreno de la localidad.  

      El evento se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero, lugar donde estuvo presente la titular de la Segam Sonia Mendoza Díaz, el secretario de la Sedarh, Jorge Díaz Salinas,  el alcalde Arnulfo Urbiola Román y autoridades ejidales. 

      La titular de la Segam hizo entrega del Plan de manejo de área protegida, mediante el cual se buscará mejorar las condiciones de los terrenos y aprovechar para sacar rendimiento en las mejores condiciones de uso del suelo. 

      Lo que se busca es la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en una superficie de 1,855 hectáreas, para evitar el deterioro de los suelos de la comunidad.

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