Estado

Alumnos toman la UIC Matehuala

Protestan por cese de intendente y un maestro

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
Alumnos toman la UIC Matehuala

Matehuala.- En plena semana del 14 aniversario de la Universidad Intercultural de Matehuala, estudiantes de dicha institución llevaron se manifestaron por el presunto despido injustificado de un maestro y una intendente. 

Mientras se llevaban a cabo actividades deportivas por el aniversario de la institución educativa, un grupo de estudiantes en su mayora de la Licenciatura en Derecho tomaron las instalaciones de la Intercultural, llegaron con carteles y no dejaban entrar ni salir a nadie, la situación preocupó a las escuelas invitadas que se encontraban disputando torneos deportivos.

Los estudiantes empezaron a llegar con carteles exigiendo que reinstalaran en su cargo a un maestro y una intendente, así mismo empezaron a levantar firmas, para pedir el regreso del personal despedido. Para los estudiantes se les hace injusto que los hayan despedido, además la intendente tenía ya 14 años en dicha institución y es una persona de la tercera edad.

Directivos después de ver la presión que hicieron los estudiantes, se logró que la intendente fuera reinstalada en su puesto, desconociéndose el caso del maestro.

