No rodará el balón: CNTE

Ciudad de México.- A siete meses de la Copa Mundial FIFA 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aumentó la presión al gobierno federal al advertir que si no resuelve de fondo sus demandas se movilizará en Nuevo León, Guadalajara y la Ciudad de México para entorpecer o incluso impedir las actividades del evento.

La amenaza la lanzó desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, calles aledañas a Palacio Nacional, la Cámara de Diputados, plazas cívicas de al menos 28 estados y algunas casetas, donde los maestros sostuvieron una jornada de protestas marcada por choques con la policía, que les roció gas lacrimógeno, plantones y cerco a recintos legislativos o sedes de gobierno.

Al grito de: “¡Si no hay solución, no rodará el balón!”, la disidencia magisterial llegó con maletas, cobijas y atole en mano a la plancha del Zócalo. Ahí, los contingentes intentaron la primera parte de su estrategia que era detener la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, plan que echaron atrás ante el fuerte despliegue de los elementos de la Sría. de Seguridad Ciudadana.

Así, instalaron un plantón de 48 horas en demanda de la abrogación del ISSSTE 2007, la reinstalación de mesas de trabajo, cumplimiento de minutas y una jubilación digna.

“¡De norte a sur, de este a oeste, seguiremos esta lucha, cueste lo que cueste!”, gritaban los maestros durante su avance.

En las manos cargaban banderas con un hacha y una hoz, palos y sombrillas con los que antes golpearon las vallas de Palacio Nacional y con las que hicieron ruido en su paso por avenida Congreso de la Unión, donde elementos de seguridad esperaban su llegada.