Asesta la SCJN golpe a Salinas Pliego

Ciudad de México.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un golpe financiero al empresario Ricardo Salinas Pliego, como se esperaba.

En lo que representa su resolución de mayor impacto desde que asumió funciones en septiembre, el pleno determinó que las firmas Elektra y Televisión Azteca, del Grupo Salinas, deben pagar 48 mil 326 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

Una vez que la Suprema Corte notifique sus sentencias al SAT, 43 mil 263 millones de pesos corresponderán a Elektra, y 5 mil 63 millones a Televisión Azteca. Además, el grupo empresarial deberá pagar una multa de 7 mil 900 pesos por entorpecer y dilatar la resolución de los asuntos que llevaban 12 años sin resolverse, lo que constituye una decisión de la Corte sin precedente.

Ante la resolución en su contra, Grupo Salinas dijo que se trata de un día negro para la justicia y el Estado de derecho, al argumentar que se trató de una medida aprobada por consigna, enviada desde el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La espuria SCJN votó en contra de Grupo Salinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del gobierno de México”, recalcó a través de sus redes sociales la empresa propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.