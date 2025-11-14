Poste de Telmex, a punto del colapso

Matehuala.- Vecinos de la colonia República reportan peligroso poste de madera de Teléfonos de México el cual está a punto de caerse por lo que piden a la empresa que realice algunas medidas preventivas antes de que ocurra una tragedia.

Los vecinos comentaron que el poste se encuentra en la calle de Nayarit, entre las calles Chiapas y Querétaro, por lo que piden que los trabajadores de Telmex acudan a retirar el poste, ya que está a punto de caerse además de que hay muchos cables ya muy abajo, los cuales también tienen que acomodar, pues no están a la altura establecida.

Declararon que en esta zona luego pasan camiones de grandes dimensiones e inclusive podrían atorarse entre los cables y llevarse el poste, lo cual causará daño y caos a las personas ya que, aunque muchos ya manejan el celular para comunicarse, estos cables también son para la señal de internet y hay muchos negocios de la zona que usan esta red.

Expresaron que el gran poste de madera representa un verdadero peligro, esta es una de las zonas más transitadas, puede caer encima de una persona o un vehículo, por lo que esperan no actúen cuando se haya caído, pues muchas veces la aplican como el dicho hasta ahogado el niño a tapar el pozo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí