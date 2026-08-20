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Anuncia Tránsito descuento del 60% en infracciones

Por Jesús Vázquez

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia Tránsito descuento del 60% en infracciones
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      MATEHUALA.- La coordinación de Tránsito Municipal anuncia el 60 por ciento de descuento en infracciones que se hayan generado antes del mes de mayo del presente año, y de esta manera quienes tengan detenida su licencia de manejar o tarjeta de circulación se las entreguen al momento de pagar la multa. 

      Dicho descuento obedece a las indicaciones del presidente municipal de otorgar un beneficio a la ciudadanía que se ha visto afectada por alguna infracción en cualquiera de sus modalidades, excepto 

      infracciones por accidente o aliento alcohólico, sin embargo, sin son por otra situación pueden acudir a pedir su respectivo descuento.

      Ciudadanos que fueron acreedores a una infracción antes del mes de mayo del presente año pueden hacer válido dicho beneficio y recuperar sus documentos que dejaron en garantía. Las personas interesadas pueden pasar a partir de la publicación a las instalaciones de Tránsito Municipal ubicadas en Insurgentes y 5 de Mayo y mostrar su boleta de infracción solicitando en 60 por ciento de descuento.

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      Cabe hacer mención que muchos ciudadanos que han sido multados no han pagado sus multas, pues han mencionado que muy apenas tienen lo necesario para vivir y luego estar pagando multas que en ocasiones son porque se les descompone un foco y ellos no se dan cuenta, y es necesario que en este tipo de casos primero haya una advertencia para que se les dé la oportunidad de reparar su vehículo. 

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