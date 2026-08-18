Apagón de Telmex por rotura de líneas

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CIUDAD VALLES.- Apagón de Telmex puso en jaque bancos, oficinas y usuarios en general, luego de la una de la tarde el servicio se restableció.

Este lunes, poco después de las ocho de la mañana, el servicio de internet de Telmex se interrumpió, restableciéndose hasta después de la una de la tarde.

La noticia extraoficial sobre este problema que paralizó bancos, comercios, oficinas y hogares fue que hubo una rotura del cable de fibra óptica entre los municipios de Rayón y Tamasopo, que estropeó el servicio.

Hasta el momento no se sabe si ese corte de cables se trató de un accidente automovilístico o de un sabotaje directo, sin embargo, a marchas forzadas, se reconectó físicamente todo el conducto en esta región del estado.

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