Rioverde se quedará sin recolección de basura este martes
El servicio será suspendido por el aniversario del sindicato municipal y se reanudará el miércoles.
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RIOVERDE.- Este martes se suspenderá el servicio de recolección de basura, por aniversario del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento.
Se llevará a cabo un festejo por el aniversario del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ayuntamiento.
Es por ello que se suspenderá el servicio de recolección de basura este martes, se estará llevando a cabo guardias en el tianguis, mercado y las plazas.
El municipio exhorta a las amas de casa, para que no saquen los desechos a la vía pública, para evitar que los animales en situación de calle y los disperse, el servicio se reanudará al día siguiente.
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