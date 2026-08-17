logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rioverde se quedará sin recolección de basura este martes

El servicio será suspendido por el aniversario del sindicato municipal y se reanudará el miércoles.

Por Carmen Hernández

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Rioverde se quedará sin recolección de basura este martes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Este martes se suspenderá el servicio de recolección de basura, por aniversario del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento.  

      Se llevará a cabo un festejo por el aniversario del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Ayuntamiento. 

      Es por ello que se suspenderá el servicio de recolección de basura este martes, se estará llevando a cabo guardias en el tianguis, mercado y las plazas. 

      El municipio exhorta a las amas de casa, para que no saquen los desechos a la vía pública,  para evitar que los animales en situación de calle y los disperse, el servicio se reanudará al día siguiente. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Cae en Rioverde un presunto narcomenudista

      La detención se realizó en la localidad Plazuela, perteneciente a la demarcación

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rioverde se quedará sin recolección de basura este martes
      Rioverde se quedará sin recolección de basura este martes

      Rioverde se quedará sin recolección de basura este martes

      SLP

      Carmen Hernández

      El servicio será suspendido por el aniversario del sindicato municipal y se reanudará el miércoles.

      Se roban bomba de agua de panteón
      Se roban bomba de agua de panteón

      Se roban bomba de agua de panteón

      SLP

      Carmen Hernández

      El camposanto ya luce limpio, pero ladrones se aprovechan para cometer el atraco

      Con lleno total, clausuran la FERECE
      Con lleno total, clausuran la FERECE

      Con lleno total, clausuran la FERECE

      SLP

      Jesús Vázquez

      En paz y con poca participación cañeros eligen nuevo dirigente
      En paz y con poca participación cañeros eligen nuevo dirigente

      En paz y con poca participación cañeros eligen nuevo dirigente

      SLP

      Redacción