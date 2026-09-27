Aplican Operativo Mochila en escuelas

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RIOVERDE.- En algunas instituciones educativas se está aplicando el operativo mochila, buscan objetos prohibidos que lleven alumnos de las escuelas que lleguen a causar daño a los compañeros.

El operativo se aplica en escuelas secundarias en coordinación con padres de familia, revisan las mochilas, ya que los estudiantes no deben introducir ningún objeto o artículo prohibido.

En algunas mochilas han localizado algunos lonches en mal estado, porque los niños no comen en receso y no lo sacan de la mochila y así vuelven al día siguiente, con los alimentos en malas condiciones, que incluso pueden llegar a producir daños si los llegan a consumir.

Hasta el momento no han localizado objetos prohibidos en las mochilas en el proceso de revisión que se lleva a cabo.

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Las autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia, estar siempre al pendiente de los hijos, vigilar sus amistades más frecuentes, que no los obliguen a realizar acciones ilegales.