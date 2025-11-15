logo pulso
Estado

Aplican operativo por el Buen Fin

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
Aplican operativo por el Buen Fin

Matehuala.- Como parte de la prevención de delitos y salvaguardar la integridad ciudadana, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal puso en marcha el operativo “El Buen Fin Seguro”, en respuesta a los compromisos con el gremio comercial ante el desarrollo del programa federal y la promoción de la economía local.

En este operativo los elementos de la policía municipal realizan rondines en los bancos, en los supermercados y tiendas del centro de la ciudad, con la finalidad de evitar que las personas sean víctimas de los amantes de lo ajeno, ya que hay muchos delincuentes que aprovechan esta temporada para hacer de las suyas. 

El operativo dio inicio a la par del programa federal Buen Fin, caracterizado por las ofertas que cada cadena comercial, nacional, internacional, regional o local ofrece a la clientela con el fin de promover la economía y que miles de ciudadanos aprovechan para invertir como una oportunidad de mejorar sus condiciones económicas y de patrimonio.

Las medidas de seguridad son implementadas en coordinación con la Guardia Civil Estatal en las zonas con mayor presencia de comercio, instituciones bancarias, cajeros, casas de cambio y centros de recreación, que ayude a prevenir posibles delitos en contra de la ciudadanía y que el desarrollo del programa federal transcurra y concluya de manera segura. 

Los números de denuncia son 911 y 4 88 88 2 06 47.

