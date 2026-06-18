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Apoya el municipio con medicamentos

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Apoya el municipio con medicamentos
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      CIUDAD VALLES.- Alrededor de 25 personas al día solicitan medicamentos en la dirección de Atención y Participación Ciudadana, dijo su titular, Rita Aurora Hernández Segura.

      La falta de medicamentos en instancias médicas, como los Centros de Salud ha hecho que, por día, un aproximado de 25 personas soliciten medicamentos del cuadro básico, principalmente, en el dispensario de la oficina de Participación Ciudadana, en La Colmena.

      La funcionaria explicó que de cualquier manera, a los solicitantes de medicina para diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos, no se les entrega ningún fármaco, si no tienen receta consigo y comentó que el stock con el que cuentan, en su mayoría se debe a donaciones de muchos ciudadanos, algunos de ellos, que fueron beneficiados alguna vez en la misma oficina, vuelven con la esperanza de volver a recibir apoyo.

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