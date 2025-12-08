Aprueba Congreso alza al agua de 4.93%

CIUDAD VALLES.- Aprobó el Congreso del Estado solamente la actualización del cobro del agua de Dapas en Valles, el que subiría paulatinamente seis pesos en el transcurso de todo el año.

El incremento se mide en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) y será de un 4.93 por ciento en este 2026, algo así como seis pesos con 16 centavos, aunque el incremento sería paulatino, es decir, se irá haciendo el incremento cada mes.

Con la actualización del índice, quiere decir que, aproximadamente, cada mes habría un aumento al agua de 50 centavos.

El incremento pedido por Dapas y su Junta de Gobierno era de 20 por ciento, por lo que con el incremento otorgado queda en una ínfima cantidad que poco ayudará al organismo operador.

Con el incremento, al final del año que entra, el agua pasaría de los 125 pesos actuales a los 131 pesos como tarifa mínima.