Aprueban ayuda para pasantes de enfermería

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CIUDAD VALLES.- Aprobó el Cabildo de Valles un pago de apoyo a los estudiantes de enfermería que hacen su servicio social, éstos ya se encontraban en pos de exigir esa promesa.

Aunque el acuerdo data de hace un año, el Cabildo dio el sí legal al apoyo de 600 pesos mensuales a 25 pasantes de enfermería, con la finalidad de que se ayuden con sus traslados, mientras sirven a la ciudadanía desde diferentes dependencias.

El acuerdo para el apoyo tiene más tiempo y algunos padres de familia de estos profesionales en ciernes refirieron que desde hace tiempo existía la promesa de ese apoyo y que ahora hay un adeudo con ellos que, sería, en total, de siete mil 200 pesos y, multiplicado por 25, de 180 mil pesos en total. Aún no quedó claro ese pago, aunque buscaron las gestiones para que se haga valedero, luego de la aprobación oficial de los regidores.