Aprueban la instalación de parquímetros

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RIOVERDE.- En el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac) se llevó a cabo la Consulta Ciudadana para la implementación de los parquímetros en el municipio, participaron 123 ciudadanos.

El evento se desarrolló en el Imac, lugar donde estuvo presente el regidor Isaías Rivera y la titular de Catastro Mónica Satzuma Rodríguez.

Acudieron 123 ciudadanos a emitir su opinión sobre la instalación de parquímetros en calles de la zona centro del municipio.

Sin embargo, al conteo, se registraron 2 votos nulos, 8 en contra y 113 votos a favor.

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Lo que se busca es tomar en cuenta a la ciudadanía en general.

Una vez que aterrice la instalación de los parquímetros y el cobro que se hará por estacionarse en calles de la zona centro del municipio, se dijo que el Ayuntamiento se encargará de administrar el recurso y se cobrará a los motociclistas 2 pesos la hora, mientras que a los automóviles será de 8 pesos la hora.