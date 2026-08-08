Aprueban la instalación de parquímetros
En consulta ciudadana, la mayoría está de acuerdo en el cobro
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- En el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac) se llevó a cabo la Consulta Ciudadana para la implementación de los parquímetros en el municipio, participaron 123 ciudadanos.
El evento se desarrolló en el Imac, lugar donde estuvo presente el regidor Isaías Rivera y la titular de Catastro Mónica Satzuma Rodríguez.
Acudieron 123 ciudadanos a emitir su opinión sobre la instalación de parquímetros en calles de la zona centro del municipio.
Sin embargo, al conteo, se registraron 2 votos nulos, 8 en contra y 113 votos a favor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Lo que se busca es tomar en cuenta a la ciudadanía en general.
Una vez que aterrice la instalación de los parquímetros y el cobro que se hará por estacionarse en calles de la zona centro del municipio, se dijo que el Ayuntamiento se encargará de administrar el recurso y se cobrará a los motociclistas 2 pesos la hora, mientras que a los automóviles será de 8 pesos la hora.
no te pierdas estas noticias
SLP promedia 212 casos de miasis al mes
Huasteca Hoy
La entidad acumula mil 592 contagios desde la detección del primer caso; actualmente permanecen activos 92
Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz
Pulso Online
Familiares de la joven fallecida en accidente demandan que se investigue al presunto responsable, a quien identifican como hijo de una diputada