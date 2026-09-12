Arde tiradero de basura intermunicipal

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Ciudad Fernández.- Se registra incendio en el relleno sanitario cuerpos policíacos acuden a combatirlo con el apoyo de grupos de voluntarios, además de los bomberos, pero no se ha podido controlar el fuego, llegando más refuerzos.

A las 3 de la tarde se recibió una llamada de auxilio por un incendio en el basurero municipal, por lo que corporaciones de auxilio acudieron a apoyar.

De manera inmediata acudieron elementos del cuerpo de bomberos de Rioverde a bordo de la unidad M9, elementos de Protección Civil de Ciudad Fernández, además de voluntarios que se sumaron a las acciones.

Las enormes llamaradas se han dispersado de manera inmediata, por lo que hacen esfuerzos para combatir el fuego, pero no se ha podido controlar, pero continúan.

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Hasta el momento se desconoce que provocó el incendio en el basurero, asignado al municipio de Ciudad Fernández, pero las corporaciones de auxilio por fin pudieron sofocarlo, apagando los desechos para evitar se llegue a reactivar a más zonas del relleno sanitario.