Arranca la campaña Cobijando a un abuelito

Por Carmen Hernández

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca la campaña Cobijando a un abuelito

RIOVERDE.- En el Asilo Paraíso de Descanso casa de la tercera edad arrancó la campaña  Cobijando a un abuelito, la ropa abrigadorra será repartida a las personas más necesitadas. 

Ayer inició la Jornada cobijando a un abuelito, por lo que se le invita a la población en general para que apoye con un cobertor, gorros, bufandas, calcetas, guantes y  abrigos. 

La ropa abrigadora se estará recibiendo en la Casa Paraíso de Descanso casa de la tercera edad, en la calle Juárez 323 en San Antonio de las Higueras. 

Todo lo recolectado será enviado a la población más marginada de las comunidades y colonias de la periferia, para que los abuelitos no sufran frío esta temporada.

