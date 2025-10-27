Rusia mata con drones a 3 en Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y mató a tres personas en sus hogares, informaron las autoridades el domingo temprano.

Al menos 29 personas resultaron heridas, siete de ellas niños, en el segundo ataque nocturno consecutivo en Kiev que cobró vidas civiles. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, afirmó que entre los fallecidos se encontraban una adolescente de 19 años y su madre de 46.

Los drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito Desnianskyi de la capital. Los equipos de emergencia evacuaron a civiles de un edificio de nueve niveles y otro de 16 pisos, apagaron las llamas y despejaron los escombros.

Olha Yevhenivha, de 74 años, dijo que había tanto humo del incendio que no podía salir de su apartamento.

“Incluso ahora nuestras ventanas están totalmente negras por el humo, y era imposible bajar, por eso pusimos mantas mojadas en nuestras puertas y el balcón”, dijo.

Ihor Motchanyi, jugador de fútbol, dijo que él y sus padres “sobrevivieron milagrosamente” después que un dron provocara un incendio dentro de su hogar un día después de su cumpleaños 25

“Mi madre y yo salimos. Mi padre se quedó en el apartamento y quiso llevarse algunos documentos, las cosas más importantes. No pudo salir porque había un incendio, así que saltó desde el (tercer) piso” a un árbol cercano, narró Motchanyi a la AP.

Rusia atacó a Ucrania con 101 drones durante la noche del domingo, según la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 90 fueron derribados y neutralizados. Cinco drones impactaron en cuatro ubicaciones y los restos de los drones derribados cayeron en otros cinco lugares, según el comunicado.

El ataque se produce un día después que misiles y drones rusos mataran a cuatro personas, incluidas dos en Kiev, lo que provocó nuevas súplicas del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que se le proporcionen sistemas occidentales de defensa antiaérea.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el domingo que el día anterior, sus fuerzas atacaron instalaciones energéticas e infraestructura ferroviaria que sirven al esfuerzo bélico de Ucrania, así como otros objetivos militares como puntos de despliegue de tropas y una fábrica de drones.

No comentó específicamente sobre los ataques en Kiev, ni sobre las bajas civiles.