Arranca nuevo ciclo escolar

Por Carmen Hernández

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca nuevo ciclo escolar

RIOVERDE.- Este lunes arrancó el ciclo escolar en el Campo Ferrocarilero, donde más de 48 mi alumnos regresaron a las aulas.

El evento de inicio del nuevo ciclo escolar se desarrolló en el Campo Ferrocarrilero, lugar a dónde se dieron cita el alcalde Arnulfo Urbiola Román, de Ciudad Fernández, Rodolfo Loredo Hernández, el jefe de la Unidad de Servicios Educativos (URSE) Miguel Angel Rivera Arellano. 

El evento fue aprovechado para repartir útiles escolares a niños de diversas instituciones educativas, como parte del apoyo que está brindando el Gobierno estatal. 

Más de 48 mil alumnos en la Zona Media volvieron a las aulas, para poner en marcha el nuevo ciclo escolar 2025-2026. 

El alcalde rioverdense entregó varias tabletas a los alumnos, las cuales le serán de gran apoyo en sus tareas.

