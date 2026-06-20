logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca programa Escuela segura

Capacitan a docentes en brigadas de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate

Por Carmen Hernández

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca programa Escuela segura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Arrancó el programa  Escuela Segura con el cual se busca fortalecer la seguridad en las instituciones educativas, el cual abarcará en primera instancia 16 escuelas para que integren sus brigadas de rescate.  

      El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que continúan con las capacitaciones en varias instituciones.  

      Es por ello que inició el programa de Escuela Segura, donde se recorrerán 16 escuelas tanto de la cabecera municipal como de las comunidades.  

      Los maestros recibirán capacitación especializada en los temas establecidos por la Ley General de Protección Civil.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los temas que se abordaron fue la integración de brigadas de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate. Lo que se busca es que los maestros tengan las herramientas necesarias para que puedan actuar de forma rápida en caso de una contingencia. 

      El municipio estará repartiendo extintor portátil, kit completo de señalética que incluirá rutas de evacuación puntos de reunión, salidas de emergencia, números de emergencia, ubicación de extintores y botiquines.  

      Cada institución educativa contará con un botiquín básico de primeros auxilios, para la atención inmediata en caso de un accidente en la escuela, en lo que llegan los cuerpos de emergencia. También se tiene contemplado que se instalen detectores de humo para identificar los conatos de incendio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Oficial del Registro Civil se jala el cuello con enmiendas
      Oficial del Registro Civil se jala el cuello con enmiendas

      Oficial del Registro Civil se jala el cuello con enmiendas

      SLP

      Carmen Hernández

      Entregó documentos de trámites hechos hace varios meses

      Escurre agua con sangre del Rastro Municipal
      Escurre agua con sangre del Rastro Municipal

      Escurre agua con sangre del Rastro Municipal

      SLP

      Redacción

      Valles y la Huasteca, un horno
      Valles y la Huasteca, un horno

      Valles y la Huasteca, un horno

      SLP

      Redacción

      Celebran sacerdotes aniversario de ordenación
      Celebran sacerdotes aniversario de ordenación

      Celebran sacerdotes aniversario de ordenación

      SLP

      Jesús Vázquez