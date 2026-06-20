Arranca programa Escuela segura

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RIOVERDE.- Arrancó el programa Escuela Segura con el cual se busca fortalecer la seguridad en las instituciones educativas, el cual abarcará en primera instancia 16 escuelas para que integren sus brigadas de rescate.

El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que continúan con las capacitaciones en varias instituciones.

Es por ello que inició el programa de Escuela Segura, donde se recorrerán 16 escuelas tanto de la cabecera municipal como de las comunidades.

Los maestros recibirán capacitación especializada en los temas establecidos por la Ley General de Protección Civil.

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Entre los temas que se abordaron fue la integración de brigadas de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate. Lo que se busca es que los maestros tengan las herramientas necesarias para que puedan actuar de forma rápida en caso de una contingencia.

El municipio estará repartiendo extintor portátil, kit completo de señalética que incluirá rutas de evacuación puntos de reunión, salidas de emergencia, números de emergencia, ubicación de extintores y botiquines.

Cada institución educativa contará con un botiquín básico de primeros auxilios, para la atención inmediata en caso de un accidente en la escuela, en lo que llegan los cuerpos de emergencia. También se tiene contemplado que se instalen detectores de humo para identificar los conatos de incendio.