Celebran sacerdotes aniversario de ordenación

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Matehuala.- Los presbíteros Antonio Ruiz Domínguez y Gumaro Díaz celebraron aniversario de ordenación sacerdotal, por lo que se llevó a cabo una celebración eucarística en la Parroquia de San Francisco para conmemorar esta importante fecha para ellos.

Los presbíteros conmemoraron sus aniversarios sacerdotales, con motivo de esta celebración, oficiaron una misa de acción de gracias en la que estuvieron acompañados por cientos de feligreses de esta parroquia y de otras comunidades donde han desempeñado su ministerio.

Los asistentes acudieron para felicitarlos y agradecerles por la labor que han realizado promoviendo la palabra de Dios y brindando apoyo espiritual a los fieles en momentos difíciles.

Durante la celebración eucarística, ambos sacerdotes renovaron sus promesas sacerdotales, comprometiéndose a continuar con su ministerio mientras Dios se los permita. Cabe destacar que son dos de los sacerdotes con más años de ordenación sacerdotal en la región y que han colaborado en diversas parroquias de Matehuala, así como en otros estados de la República Mexicana.

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Al concluir la misa, los asistentes se acercaron a felicitar a los sacerdotes y posteriormente se llevó a cabo un ameno convivio organizado por los feligreses para celebrar esta significativa fecha, pues ambos sacerdotes son muy queridos.