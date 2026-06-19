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Valles y la Huasteca, un horno

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Valles y la Huasteca, un horno
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      CIUDAD VALLES.- Este 18 de junio, Valles y algunos lugares de la planicie norte de la Huasteca superaron los 40 grados centígrados, con sensación cercana a los 50 grados, un horno.

      La onda cálida que afecta a buena parte de la República Mexicana hizo que el termómetro subiera por encima de los 40 grados, aunque con una sensación de hasta 48 grados, debido a la humedad que impera después de varios días de lluvias.

      Las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del IMSS son evitar la exposición al sol de las 12 del día a las cuatro de la tarde; hidratarse de manera adecuada y en cuanto lo demande el cuerpo; vestir ropa ligera y de colores claros; usar protector solar con Factor por encima de 30 y vigilar la conservación de los alimentos.

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