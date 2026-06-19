Oficial del Registro Civil se jala el cuello con enmiendas

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CÁRDENAS.- El recién nombrado oficial del Registro Civil en el Estado se jala el cuello con el programa de entrega de trámites de enmienda y certificación de actas, el alcalde respondió que hay que decir las cosas como son, ya que este proyecto se concretó en marzo.

En la explanada del Jardín Hidalgo se convocó a la población porque llegó a Cárdenas el programa de entrega de trámites de enmiendas y certificación.

El ex alcalde y quien tiene 15 días en el cargo de director del Registro Civil en el Estado Jorge Omar Muñoz Martínez, arribó con un grupo de 15 personas, quienes entonaban melones, como si estuviera en campaña.

En su discurso el ex alcalde, presumió que gracias a él, el programa de enmiendas había llegado. De inmediato tomó la palabra el presidente municipal Edgar Miguel Hernández Aguilar, advirtió hay que decir las cosas como son, ya que en enero se realizaron las gestiones, el trámite se dejó realizado con la ex titular y fue aprobado por el Gobernador del Estado.

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La población salió molesta, porque el evento parecía más proselitista con los simpatizantes del ex alcalde, que manifestaban a una sola voz 1, 2 y 3 Melones.