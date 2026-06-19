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Escurre agua con sangre del Rastro Municipal

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Escurre agua con sangre del Rastro Municipal
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      MATEHUALA.- Denuncian habitantes de colonia Antorchista que ya no soportan la insalubridad que está generando el Rastro Municipal, por el derrame de agua con sangre por calles de la colonia, molestos dicen que autoridades municipales no les han hecho casos a sus quejas, temen por su salud por la insalubridad que está generando centro matanza.

      Comentaron que, debido a las lluvias, el agua escurre por las calles de la zona, principalmente en el cruce de las calles Colima y Ciudad Victoria, por lo que consideran necesario que las autoridades intervengan para solucionar este problema, ya que está provocando un foco insalubre. 

      Además, señalaron que el derrame genera malos olores y representa un riesgo para la salud de los habitantes, quienes en ocasiones deben caminar esquivando los charcos de agua rojiza.

      Mencionaron que, debido al mal estado en que se encuentran las calles de esta colonia, el agua suele quedar estancada. 

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      En este caso, el agua con sangre genera olores fétidos y constituye un severo riesgo sanitario, tanto para las personas como para los animales de la zona.

      Los vecinos señalaron que, en ocasiones, los niños no pueden salir a jugar a la calle debido a este problema, ya que este tipo de contaminación podría provocar diversas infecciones y afectar la salud de la población. 

      Esperan que las autoridades del Rastro Municipal y del Ayuntamiento atiendan esta situación y brinden una solución rápida a los habitantes de la colonia Antorchista, por el riesgo de salud pública.

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