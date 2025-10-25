Arrancan campaña Potosinos abrigando corazones

Ciudad Fernández.- Arrancó la campaña Potosinos abrigando Corazones, para se instaló un centro de acopio en el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la que se terminará el próximo 11 de diciembre, la ropa que se logre juntar será repartida sobre todo entre los adultos mayores.

Alrededor de 33 empleados del Ayuntamiento se sumaron a la campaña invernal para captar ropa abrigadora para personas de escasos recursos.

El objetivo es apoyar a personas adultas mayores en situación vulnerable, para esta temporada invernal que se pronostican bajas temperaturas.

La colecta busca reunir desde cobijas gorros, bufandas, guantes, calcetas y frazadas nuevas o de segunda mano, pero en buenas condiciones, que serán entregadas a familias que más lo requieran.

El centro de acopio se encuentra en las oficinas del DIF, ubicadas en Avenida Fuerza Aérea #103, Colonia La Virgen, se estará recibiendo la ropa abrigadora de 8 a 3 de la tarde hasta el próximo 11 de diciembre.

Por lo que se invita a la población en general sumarse a esta noble causa en beneficio de personas de escasos recursos.