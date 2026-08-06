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Arrancó campamento cultural

Por Jesús Vázquez

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Arrancó campamento cultural
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      Matehuala.- Con el propósito de brindar a la niñez un espacio de aprendizaje, creatividad y sana convivencia durante el periodo vacacional, inició el Campamento Cultural 2026, donde decenas de niñas y niños participarán en diversas actividades artísticas y recreativas.

      Durante el arranque del campamento, dieron la bienvenida a las y los participantes, quienes a lo largo de las vacaciones disfrutarán de un programa lleno de arte, música, pintura, cocina, manualidades y dinámicas diseñadas para fomentar su creatividad y desarrollo integral.

      El campamento es coordinado por la dirección de Fomento Cultural, encabezada por el profesor José Ascensión Hernández Elizalde, dependencia que preparó una serie de talleres y actividades para que los menores desarrollen nuevas habilidades, descubran sus talentos y aprovechen su tiempo libre de manera productiva.

      Además de promover las expresiones artísticas, el programa busca fortalecer valores como el trabajo en equipo, el respeto, la convivencia y la amistad entre los participantes, creando un ambiente seguro y divertido para todas y todos. Las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas permiten acercar la cultura a la niñez, impulsando su creatividad e imaginación, al mismo tiempo que ofrecen una alternativa recreativa durante el periodo vacacional.

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