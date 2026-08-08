logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reparan bombas de piscina olímpica

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
A
Reparan bombas de piscina olímpica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- La semana que entra comenzaría la reparación de las bombas que circulan el agua en la alberca municipal, dijo Eduardo Arián Balderas González, director de Cultura Física y Deporte.

      El funcionario explicó que la tardanza en la reparación de las bombas que se estropearon, luego de años de servicio, se debe a que las piezas de repuesto se tienen que mandar a hacer y es una tarea que depende del tiempo de los técnicos.

      Comentó que para la semana que entra los ingenieros comenzarían a hacer los arreglos y, a partir de esos trabajos se podrá saber la fecha de reapertura de la piscina en donde se ofrecen clases para cientos de niños y adultos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SLP promedia 212 casos de miasis al mes
      SLP promedia 212 casos de miasis al mes

      SLP promedia 212 casos de miasis al mes

      SLP

      Huasteca Hoy

      La entidad acumula mil 592 contagios desde la detección del primer caso; actualmente permanecen activos 92

      Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz
      Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz

      Video | Bloquean vía de cuota en Cerritos; exigen justicia para Liz

      SLP

      Pulso Online

      Familiares de la joven fallecida en accidente demandan que se investigue al presunto responsable, a quien identifican como hijo de una diputada

      Baja afluencia de turistas en Micos
      Baja afluencia de turistas en Micos

      Baja afluencia de turistas en Micos

      SLP

      Redacción

      Confían que mejoren las condiciones

      Cámaras frente al IMSS no sirven
      Cámaras frente al IMSS no sirven

      Cámaras frente al IMSS no sirven

      SLP

      Redacción

      Los aparatos fueron baleados y no han sido arreglados