Reparan bombas de piscina olímpica
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CIUDAD VALLES.- La semana que entra comenzaría la reparación de las bombas que circulan el agua en la alberca municipal, dijo Eduardo Arián Balderas González, director de Cultura Física y Deporte.
El funcionario explicó que la tardanza en la reparación de las bombas que se estropearon, luego de años de servicio, se debe a que las piezas de repuesto se tienen que mandar a hacer y es una tarea que depende del tiempo de los técnicos.
Comentó que para la semana que entra los ingenieros comenzarían a hacer los arreglos y, a partir de esos trabajos se podrá saber la fecha de reapertura de la piscina en donde se ofrecen clases para cientos de niños y adultos.
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