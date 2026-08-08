Reparan bombas de piscina olímpica

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CIUDAD VALLES.- La semana que entra comenzaría la reparación de las bombas que circulan el agua en la alberca municipal, dijo Eduardo Arián Balderas González, director de Cultura Física y Deporte.

El funcionario explicó que la tardanza en la reparación de las bombas que se estropearon, luego de años de servicio, se debe a que las piezas de repuesto se tienen que mandar a hacer y es una tarea que depende del tiempo de los técnicos.

Comentó que para la semana que entra los ingenieros comenzarían a hacer los arreglos y, a partir de esos trabajos se podrá saber la fecha de reapertura de la piscina en donde se ofrecen clases para cientos de niños y adultos.