logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Asaltan a repartidor de Mercado Libre

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Asaltan a repartidor de Mercado Libre

Matehuala.- Asaltan a repartidor de Mercado Libre en plena zona centro, el ladrón se movilizaba en bicicleta y huyó por la calle Altamirano, el afectado corrió pidiendo auxilio para tratar de recuperar los artículos robados que tenía que entregar pero resultó en vano.

El atraco se registró la tarde del jueves, cuando un hombre que se dedica a trabajar de repartidor de Mercado Libre se encontraba entregando varios paquetes y fue asaltado por un hombre que andaba en una bicicleta, quien tomó paquetes que traía el empleado para entregar.

El afectado pidió auxilio, lamentablemente no lograron identificar al delincuente, sin embargo, gracias a unos videos que le proporcionaron comerciantes de la zona, se logra ver al delincuente cuando huye en su bicicleta y casi provoca accidentes vehiculares.

Así mismo el afectado publicó los videos en redes sociales, para solicitar apoyo a la ciudadanía para encontrar al delincuente y que sea castigado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Policías rescatan a menor de edad
Policías rescatan a menor de edad

Policías rescatan a menor de edad

SLP

Carmen Hernández

El pequeño quedó encerrado en interior de un auto

Demandan justicia para Carlos N.
Demandan justicia para Carlos N.

Demandan justicia para Carlos N.

SLP

Redacción

Invitan a donación de pelo para trenzas
Invitan a donación de pelo para trenzas

Invitan a donación de pelo para trenzas

SLP

Carmen Hernández

Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina
Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina

Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina

SLP

Redacción