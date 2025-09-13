Matehuala.- Asaltan a repartidor de Mercado Libre en plena zona centro, el ladrón se movilizaba en bicicleta y huyó por la calle Altamirano, el afectado corrió pidiendo auxilio para tratar de recuperar los artículos robados que tenía que entregar pero resultó en vano.

El atraco se registró la tarde del jueves, cuando un hombre que se dedica a trabajar de repartidor de Mercado Libre se encontraba entregando varios paquetes y fue asaltado por un hombre que andaba en una bicicleta, quien tomó paquetes que traía el empleado para entregar.

El afectado pidió auxilio, lamentablemente no lograron identificar al delincuente, sin embargo, gracias a unos videos que le proporcionaron comerciantes de la zona, se logra ver al delincuente cuando huye en su bicicleta y casi provoca accidentes vehiculares.

Así mismo el afectado publicó los videos en redes sociales, para solicitar apoyo a la ciudadanía para encontrar al delincuente y que sea castigado.

