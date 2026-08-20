Aterradora desaparición de personas en Tamuín

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CIUDAD VALLES.- En materia de desapariciones, Tamuín es "aterrador", en palabras de Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros (VDPN).

Luego de una reunión interinstitucional con el alcalde David Medina Salazar, Edith Pérez comentó que hay lugares en la Huasteca donde el drama de las desapariciones es desolador, sin embargo, acuñó de terrorífico el estatus de Tamuín, lugar de donde ella es originaria y del cual, como aseveró, ella tiene fundamentos para hablar.

Expresó que aunque no tiene una cifra sobre los desaparecidos en la Huasteca, la cifra hasta hace unos meses era de 1 mil 500 y reprochó de nueva cuenta la falta de soporte institucional del Gobierno estatal y de algunos gobiernos municipales.