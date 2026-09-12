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Atiende PC llamadas de auxilio

Por Carmen Hernández

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Atiende PC llamadas de auxilio
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      Ciudad Fernández.- La Coordinación de Protección Civil atendió 10 llamadas de auxilio, 5 personas resultaron lesionadas al derrapar la motocicleta. 

       El director de Protección Civil Municipal Isaí Arellano dio a conocer que se acude a cada una de las llamadas de auxilio, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades.  

      Se atendieron 3 casos de pacientes que presentaron descomposición metabólica por enfermedad. Se atendió a 5 personas en una emergencia por caer de la motocicleta,en la que viajaban, entre ellos un infante. 

      Los pacientes fueron trasladados de emergencia a recibir atención médica a  diversos nosocomios.

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       Por otro lado se acudió a una llamada de auxilio por una fuga de gas en una casa habitación en el Ejido del Refugio. 

      Finalmente fueron retirados cables que se encontraban tirados en la vía pública,  que representaban un riesgo para la población en general. 

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