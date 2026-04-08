Atienden caso de brote psicótico en Rioverde; trasladan a mujer a hospital

El equipo de Escuadrón AVE de Rioverde, San Luis Potosí, atendió la noche del martes un reporte emitido por la Guardia Civil Municipal sobre una mujer que presentaba un brote psicótico en la localidad de Huizachal.

Tras recibir el aviso, los elementos acudieron al sitio y, en coordinación con la corporación municipal, realizaron el traslado de la paciente al Hospital General IMSS-Bienestar de Rioverde, donde fue valorada por el área de psiquiatría.

De acuerdo con la información, también se mantuvo comunicación con los familiares, con quienes se acordó una consulta subsecuente para dar seguimiento a la evolución de la paciente.

El Escuadrón AVE de Rioverde señaló que continúa atendiendo este tipo de reportes en el municipio, mientras que la presidenta del DIF local, Karina Quintero, llamó a la población a hacer uso de este servicio en caso de requerir apoyo.

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